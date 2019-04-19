Футбол

«Балтика» потеряла очки с «Сибирью» и осталась в зоне вылетаСпорт-Экспресс вчера в 14:55

Балтика — Сибирь
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Станислав Причиненко
5′
Дмитрий Захаров
18′
30′
Евгений Чеботару
Евгений Помазан
30′
Станислав Причиненко
Vladislav Drogunov
40′
46′
Вячеслав Ларенц
Артем Коржунов
Муталип Алибеков
Максим Плопа
46′
58′
Антон Полюткин
61′
Виталий Галыш
64′
Виктор Свежов
Владимир Азаров
72′
Виталий Галыш
Максим Житнев
Александр Саплинов
Игорь Портнягин
74′
Никита Глушков
76′
Владимир Дядюн
Илья Кузьмичев
79′
82′
Алексей Гладышев
Антон Кушнирук
Игорь Портнягин
89′
"Балтика" сыграла вничью с "Сибирью" в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. Калининградцы с 36 очками остались в зоне вылета на 16-м месте. "Сибирь" идет предпоследней с 27 очками.
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