Футбол

«Балтика» планирует арендовать ДавыдоваСоветский спорт 08:53

Наш тренерский штаб уверен, что он может принести команде пользу и перезагрузить карьеру.
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«Балтика» планирует арендовать Давыдова

Советский спорт08:53

«Балтика» планирует арендовать форварда «Спартака»

LiveSport.ru09:06

«Балтика» ведет переговоры со «Спартаком» по аренде Давыдова

Sport24.ru08:19

Sport24: «Балтика» может арендовать Давыдова у «Спартака». Клубы ведут переговоры

Бомбардир.ру09:59

Давыдов может перейти в «Балтику»

Sportbox.RU06:58

Давыдов может перейти в «Балтику»

Матч ТВ06:58

«Балтика» ведёт переговоры со «Спартаком» об аренде Давыдова

Чемпионат08:38
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Авто

Главный завод Subaru остановил производство

Обновлено в 04:05
Кино

После болезни скончался известный кинооператор Валерий Никонов

Обновлено в 09:54
Наука

Boeing провел испытание автономного самолета для передвижения в городе

Авиастроительная корпорация Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для передвижения в городских условиях.
Обновлено в 07:18
Общество

«Уроком авторитетов» в школе Приморья заинтересовались следователи

Обновлено в 08:24
Авто

«Яндекс» выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Обновлено в 01:13
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Попытавшегося угнать самолет сибиряка арестовали на два месяца

Обновлено в 08:47
Происшествия

Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области

Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Спорт

Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 08:56
Авто

Представлен пикап GMC Sierra HD 2020

Хотя компания GMC и не сообщала цены на грузовик, мы ожидаем, что новая Sierra HD будет стоить более 35000 долларов или 2329246 рублей.
Обновлено в 02:09
Гаджеты

Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты.
Обновлено в 05:51
Гаджеты

Xiaomi показала гибкий смартфон

Обновлено в 06:16
Происшествия

Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные

Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Общество

В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Авто

Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза

В 2018 году продажи новых электромобилей в России выросли в 1,5 раза, сообщает «Автостат».
Обновлено в 09:35
Экономика

Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании

Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона

Обновлено в 01:45
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Росстат зафиксировал снижение цен на яйца

За прошедшую неделю (15-21 января) индекс потребительских цен в России составил 100,2%.
Обновлено в 09:50
Экономика

На импортный алкоголь начали повышать цены

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Общество

Роспотребнадзор признал безвредность противогололедных реагентов

Роспотребнадзор не видит ничего плохого в использовании противогололедных реагентов.
Обновлено в 03:10
Общество

В небе над Москвой появилось гало

Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Путин призвал использовать потенциал МГУ для технологического прорыва

Обновлено в 07:28
Транспорт

В Москве появились автобусы с кнопками открывания дверей

В новых столичных автобусах Мосгортранс начал постепенно активировать кнопки адресного открывания дверей.
Обновлено в 06:17
Общество

Адвокат Рыбки опроверг участие Белоруссии в ее судьбе

Пресс-конференция началась без участия Вашукевич. Зацаринский отметил, что она собиралась приехать.
Обновлено в 06:17
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Наука

Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»

Международная команда ученых установила, что грунтовые воды реагируют на изменения климата гораздо медленнее, чем поверхностные водоемы, что может привести к катастрофическим последствиям уже через столетие.
Обновлено в 07:09
Общество

На Адмиралтейских верфях заложили первый рыболовный супертраулер

Первый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 заложили на Адмиралтейских верфях в среду для Русской рыбопромышленной компании, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:17
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Денис Алексеевич Давыдов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Спартака», выступающий на правах аренды за юрмальский «Спартак».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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