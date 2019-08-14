Футбол
«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛSport24.ru вчера в 14:56
Калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «Нижний Новгород» в восьмом туре РПЛ. В первом тайме команды обменялись голами с интервалом в минуту — сначала Михаил Маркин вывел хозяев вперед, затем Максим Палиенко счет сравнял. После перерыва победу «Балтике» принес Никита Глушков.
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Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Политика
Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным
Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено 13 августа в 13:18
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено вчера в 09:01
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
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Обновлено в 00:53
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе
Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено 13 августа в 23:35
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
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Обновлено вчера в 13:13
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры по желанию «Порту»
Спортивный телеканал «Матч ТВ» не стал транслировать игру между «Краснодаром» и «Порту».
Обновлено вчера в 02:51
Технологии
Сточные воды в Петербурге начнут очищать ультрафиолетом
Обновлено вчера в 14:48
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Культура
Почему близкие Виктора Цоя не верили, что он уснул за рулем
По официальной версии, Виктор уснул за рулем и поэтому не справился с управлением.
Обновлено вчера в 19:04
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
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Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые помогают побороть рак
Как сообщает издание «Самтулана», всемирно известный врач Уильям Ли составил список продуктов, которые помогают побороть рак.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Рождаемость в России резко упала
По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом blue chips после отката накануне вместе с мировыми площадками на опасениях замедления мировой экономики и рецессии в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:19
Экономика
Список моногородов могут пересмотреть осенью 2020 года
Список моногородов России планируется пересмотреть осенью 2020 года, убрав из него моногорода, экономика которых стала устойчивой, сообщила гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева в четверг журналистам.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Человек и атомоход: 100 лет назад родился академик Сергей Ковалев
Сегодня, 15 августа, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора и яркого мыслителя, дважды Героя социалистического труда Сергея Никитича Ковалева.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Культура
Солист The Prodigy оставил после своей смерти многомиллионные долги
После смерти солиста британской группы The Prodigy Кита Флинта стало известно о его многомиллионных долгах.
Обновлено вчера в 23:42