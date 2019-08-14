Футбол

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛSport24.ru вчера в 14:56

Калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «Нижний Новгород» в восьмом туре РПЛ. В первом тайме команды обменялись голами с интервалом в минуту — сначала Михаил Маркин вывел хозяев вперед, затем Максим Палиенко счет сравнял. После перерыва победу «Балтике» принес Никита Глушков.
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«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛ

Sport24.ruвчера в 14:56

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород»

Спорт-Экспрессвчера в 15:00

В преддверии матча «Балтика» - «Нижний Новгород»: у кого какие шансы на победу?

НИА-Калининград13 августа в 03:38

ФК «Нижний Новгород» встретится с «Балтикой»

ГТРК Нижний Новгородвчера в 03:31

«Балтика» примет «Нижний Новгород» в Калининграде

Невские Новости13 августа в 10:11

«Мордовия — Балтика»

НТМ13 августа в 04:17

«Балтика» одержала победу в матче ФНЛ с «Нижним Новгородом»

Чемпионатвчера в 14:53
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В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

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Происшествия

После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело

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Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество

Озвучен наиболее вероятный сценарий удара тайфуна «Кроса» по Приморью

Синоптики озвучили наиболее вероятный сценарий удара тайфуна "Кроса" по Приморью.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено вчера в 11:12
Общество

Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России

Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

Полиция задержала стрелка в Филадельфии

Телеканал Fox News сообщил, что стрелок сдался полиции.
Обновлено в 01:14
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Обновлено вчера в 15:09
Футбол

Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Далласом» Циглера

Обновлено в 00:31
Экономика

Сами с деньгами: доходы Третьяковки впервые превысили 1 млрд рублей

Государственная Третьяковская галерея впервые заработала более 1 млрд рублей за год — такого показателя удалось добиться в 2018-м, рассказали «Известиям» в пресс-службе музея.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено вчера в 21:41
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Политика

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Хоккей

Веренски намерен подписать новый контракт с «Коламбусом» до сентября

«Коламбус» в первом раунде плей-офф переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг», одержав четыре победы подряд, и впервые в истории выиграл кубковую серию.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

Трамп отреагировал на взрыв на полигоне под Архангельском

Обновлено 12 августа в 18:56
Общество

Минэкономразвития разработало проект свода правил для рестораторов

Министерство экономического развития России разработало проект свода правил для ресторанного бизнеса под названием "Белая книга", сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:44
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

В Торонто простились с Аллой Вербер

У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Культура

«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского

Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено 13 августа в 22:40
Армия и оружие

ВМФ России признали «невыездным»

В январе этого года первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков написал, что ВМФ России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика

На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

В российских школах предложили ввести факультативы по киберспорту

Институт развития интернета предложил ввести в школах факультативы по киберспорту.
Обновлено вчера в 02:57
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