Футбол
«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛSport24.ru 14:56
Калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «Нижний Новгород» в восьмом туре РПЛ. В первом тайме команды обменялись голами с интервалом в минуту — сначала Михаил Маркин вывел хозяев вперед, затем Максим Палиенко счет сравнял. После перерыва победу «Балтике» принес Никита Глушков.
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В преддверии матча «Балтика» - «Нижний Новгород»: у кого какие шансы на победу?
НИА-Калининградвчера в 03:38
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