Футбол

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛSport24.ru 14:56

Калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «Нижний Новгород» в восьмом туре РПЛ. В первом тайме команды обменялись голами с интервалом в минуту — сначала Михаил Маркин вывел хозяев вперед, затем Максим Палиенко счет сравнял. После перерыва победу «Балтике» принес Никита Глушков.
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«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛ

Sport24.ru14:56

ФК «Нижний Новгород» встретится с «Балтикой»

ГТРК Нижний Новгород03:31

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Чемпионат14:53

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В преддверии матча «Балтика» - «Нижний Новгород»: у кого какие шансы на победу?

НИА-Калининградвчера в 03:38
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Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
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Политика

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
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Футбол

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Обновлено в 10:02
Футбол

«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА

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Экономика

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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Общество

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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
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Общество

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Общество

Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников

Приказ № 345 получил широкую огласку, поскольку обновленный в декабре 2018 года федеральный перечень учебников (список изданий, рекомендованных для использования в государственных школах) сократился более чем на треть — с почти 1,4 тыс. наименований до 863.
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Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

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Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
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В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
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В иске, поданном в Апелляционный суд округа Колумбия, представители 21 штата и округа Колумбия «призвали суд пересмотреть недавние действия Управления по защите окружающей среды, которые отменяют план чистой энергетики, а также требования к выбросам парниковых газов при работе энергетических предприятий».
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Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
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Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

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