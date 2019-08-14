Футбол
«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛSport24.ru 14:56
Калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «Нижний Новгород» в восьмом туре РПЛ. В первом тайме команды обменялись голами с интервалом в минуту — сначала Михаил Маркин вывел хозяев вперед, затем Максим Палиенко счет сравнял. После перерыва победу «Балтике» принес Никита Глушков.
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Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
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Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
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Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
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Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Наука
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Политика
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Президент США Дональд Трамп через Twitter предложил китайскому коллеге Си Цзиньпину встретиться по ситуации в Гонконге.
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Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика
Путин посетит Финляндию 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Общество
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Экономика
Определены даты проведения ПМЭФ-2020
Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Футбол
Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Какие лекарства нельзя применять вместе
Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарство от аллергии, так как их состав, в больших случаях, похож.
Обновлено в 18:16
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
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Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова
Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
Обновлено в 16:52
Футбол
Тренер «Авангарда»: «Калейдоскоп нелепых голов в наши ворота продолжается»
Продолжается калейдоскоп очередных нелепых голов в наши ворота, включая назначенными пенальти. Комментировать второй тайм очень сложно.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
В Geekbench замечен процессор AMD Sharkstooth
AMD, похоже, тестирует процессоры Ryzen Threadripper HEDT третьего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 2. На это указывает запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.
Обновлено в 04:08
Наука
Человеческое тепло в электроэнергию: новые материалы смогут питать гаджеты вечно
В последние годы ученые начали искать альтернативу термоэлектрикам на основе сплавов – и нашли ее в полимерных материалах.
Обновлено 07 августа в 20:02
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45