Футбол

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛSport24.ru 14:56

Калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «Нижний Новгород» в восьмом туре РПЛ. В первом тайме команды обменялись голами с интервалом в минуту — сначала Михаил Маркин вывел хозяев вперед, затем Максим Палиенко счет сравнял. После перерыва победу «Балтике» принес Никита Глушков.
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«Балтика» одержала победу в матче ФНЛ с «Нижним Новгородом»

Чемпионат14:53

«Нижний Новгород» опустился в зону вылета

Советский спорт14:53

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород»

Спорт-Экспресс15:00

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛ

Sport24.ru14:56

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в домашнем матче

Клопс15:22

«Балтика» реабилитировалась

Страна Калининград11:59

ФК «Нижний Новгород» встретится с «Балтикой»

ГТРК Нижний Новгород03:31
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Происшествия

Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым

Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Происшествия

При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Обновлено в 16:07
Наука

В Новой Зеландии найдены останки пингвина ростом с человека

На острове Южный в Новой Зеландии найдены останки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено в 06:24
Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Экономика

Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов с августа

Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов во втором полугодии 2019 года, начиная уже с августа, заявил на конференции газеты "Коммерсантъ" вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" банка Сергей Бессонов.
Обновлено в 05:13
Культура

Народный артист России Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге

Обновлено в 19:12
Политика

Трамп через Twitter предложил Си Цзиньпину встретиться

Президент США Дональд Трамп через Twitter предложил китайскому коллеге Си Цзиньпину встретиться по ситуации в Гонконге.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе

Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для недопустимости размещения оружия в космосе и предотвращения гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика

Путин посетит Финляндию 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Киберспорт

Maelstorm прокомментировал жеребьевку The International 2019

Обновлено в 00:53
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Общество

В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Экономика

Определены даты проведения ПМЭФ-2020

Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Футбол

Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Футбол

Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Здоровье

Какие лекарства нельзя применять вместе

Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарство от аллергии, так как их состав, в больших случаях, похож.
Обновлено в 18:16
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Авто

Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg

В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова

Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
Обновлено в 16:52
Футбол

Тренер «Авангарда»: «Калейдоскоп нелепых голов в наши ворота продолжается»

Продолжается калейдоскоп очередных нелепых голов в наши ворота, включая назначенными пенальти. Комментировать второй тайм очень сложно.
Обновлено в 15:00
Гаджеты

В Geekbench замечен процессор AMD Sharkstooth

AMD, похоже, тестирует процессоры Ryzen Threadripper HEDT третьего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 2. На это указывает запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.
Обновлено в 04:08
Наука

Человеческое тепло в электроэнергию: новые материалы смогут питать гаджеты вечно

В последние годы ученые начали искать альтернативу термоэлектрикам на основе сплавов – и нашли ее в полимерных материалах.
Обновлено 07 августа в 20:02
Армия и оружие

Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
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