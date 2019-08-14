Футбол

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛSport24.ru вчера в 14:56

Калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «Нижний Новгород» в восьмом туре РПЛ. В первом тайме команды обменялись голами с интервалом в минуту — сначала Михаил Маркин вывел хозяев вперед, затем Максим Палиенко счет сравнял. После перерыва победу «Балтике» принес Никита Глушков.
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В преддверии матча «Балтика» - «Нижний Новгород»: у кого какие шансы на победу?

НИА-Калининград13 августа в 03:38

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород»

Спорт-Экспрессвчера в 15:00

«Балтика» одержала победу в матче ФНЛ с «Нижним Новгородом»

Чемпионатвчера в 14:53

ФК «Нижний Новгород» встретится с «Балтикой»

ГТРК Нижний Новгородвчера в 03:31

«Балтика» примет «Нижний Новгород» в Калининграде

Невские Новости13 августа в 10:11

«Мордовия — Балтика»

НТМ13 августа в 04:17

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» в ФНЛ

Sport24.ruвчера в 14:56
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Происшествия

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Обновлено вчера в 23:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 02:50
Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено 13 августа в 05:24
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено вчера в 18:08
Интернет

«Яндекс» поможет Huawei создать конкурента Google Maps

Huawei Technologies выступила с официальным объявлением о запуске собственного картографического сервиса в октябре этого года.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

За ночь пропавшего в Омской области Колю Бархатова так и не нашли

Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

Алтайский край вооружили ракетными комплексами «Фагот»

Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено вчера в 12:31
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Отчислен за финансовую неуспеваемость

Разрыв между минимальной (1,7% в Москве) и максимальной (34,3% в Хакасии) долями населения, которое находилось под риском социальной исключенности, очень велик.
Обновлено вчера в 18:29
Культура

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено вчера в 21:41
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено 13 августа в 07:50
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено вчера в 11:43
Музыка

В Петербурге озвучили мелодию с забора в сквере Цоя

Петербургские журналисты из "Фонтанки" озвучили мелодию с забора в сквере Цоя. На декоративную ограду нанесен нотный стан.
Обновлено в 00:05
Политика

Жириновский уличил Зеленского в копировании Путина

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский копирует решения президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 19:21
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