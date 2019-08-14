Футбол

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород» 2:1Каскад 14:53

Во второй половине встречи балтийцы дожали соперников. На 64 минуте Никита Глушков сделал счет 2:1. После 8 туров ФК "Балтика" занимает 10 строчку в турнирной таблице, У клуба 9 очков.
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