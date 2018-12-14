Футбол

«Балтика» назвала Игнашевича кандидатом на пост главного тренера
РБК
08:09

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что клуб рассматривает Сергея Игнашевича в качестве кандидатуры на пост главного тренера.
РБК08:09
Сергей Игнашевич
В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером, хорошим тренером. Пока такие мысли.
— Сергей Игнашевич, российский футболистРИА Новости 05:14

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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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