В субботу, 10 августа, в Саранске состоялся матч седьмого тура ОЛИМП-Первенства России среди команд Футбольной национальной лиги между местной «Мордовией» и калининградской «Балтикой». Встреча, прошедшая на стадионе "Старт", завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

«Балтика» из Калининграда в гостях разгромила саранскую «Мордовию»

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