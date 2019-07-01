Футбол

«Балтика» арендовала лучшего игрока молодежки ЦСКА ЖиронкинаSports.ru 12:48

Нападающий молодежки ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в Олимп-ФНЛ. 19-летнего россиянина арендовала на ближайший сезон «Балтика». Он был признан лучшим игроком минувшего сезона в молодежной команде ЦСКА, а также стал лучшим бомбардиром.
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«Балтика» арендовала лучшего игрока молодежки ЦСКА Жиронкина

Sports.ru12:48

ЦСКА отдал в аренду Жиронкина и расстался с Матвийчуком

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Лучший игрок молодежки ЦСКА сезона-2018/19 Жиронкин отдан в аренду «Балтике»

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Форвард ЦСКА Жиронкин перешел в «Балтику», Матвийчук – в «СКА-Хабаровск»

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«Балтика» арендовала Жиронкина у ЦСКА. Матвийчук перешел в СКА

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Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
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Происшествия

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Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
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Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

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Обновлено в 20:47
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

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Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
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Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне.
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В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

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Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, в ходе мероприятия заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
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Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

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«Зенит» расторг контракт с Маркизио

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Названы сроки завершения реконструкции железнодорожного вокзала Улан-Удэ

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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
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В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 21:36
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На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
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Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме

Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
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Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
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WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

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Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
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Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте

В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
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Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»

Не какой-то блоггер, который в интернете ругает "Спартак", но сам ни разу не был на стадионе – а тот, кто реально тратит свои деньги.
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