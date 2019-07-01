Футбол
«Балтика» арендовала лучшего игрока молодежки ЦСКА ЖиронкинаSports.ru 12:48
Нападающий молодежки ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в Олимп-ФНЛ. 19-летнего россиянина арендовала на ближайший сезон «Балтика». Он был признан лучшим игроком минувшего сезона в молодежной команде ЦСКА, а также стал лучшим бомбардиром.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
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