Футбол

«Балтика» арендовала Жиронкина у ЦСКА. Матвийчук перешел в СКАСпорт-Экспресс 09:17

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Защитник ЦСКА Семен Матвийчук, который был капитаном молодежной команды в чемпионском сезоне-2018/19, перешел на постоянной основе в "СКА-Хабаровске".
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