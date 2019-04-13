Футбол
Балтика — Зенит-2 0:2Советский спорт 11:53
|11′
Андрей Мостовой
|39′
Михаил Маркин
Максим Тишкин
|58′
Матч закончился победой петербургской команды со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Артем Вяткин (10-я минута) и Михаил Маркин (39). Отметим, что на 58-й минуте Балтика осталась в меньшинстве после удаления Максима Тишкина.
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