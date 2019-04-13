Футбол

Балтика — Зенит-2 0:2Новый Калининград.Ru вчера в 11:48

Балтика — Зенит-2
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
11′
Андрей Мостовой
39′
Михаил Маркин
Максим Тишкин
58′
Калининградская «Балтика» проиграла петербургскому «Зениту-2» в домашнем матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Игра, состоявшаяся на стадионе «Калининград» в субботу, 13 апреля, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей, передает корреспондент «Нового Калининграда».
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