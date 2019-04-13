Балтика — Зенит-2 0:2Новый Калининград.Ru 11:48

Потерпев поражение, «Балтика» с 35 очками остается на 16 месте турнирной таблицы в «зоне вылета». «Зенит-2» c 19 набранными очками остается худшей командой лиги. Следующий матч калининградцы проведут 18 апреля дома против новосибирской «Сибири».

Политика Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.

Авто Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.

Происшествия У ночного клуба в Австралии произошла стрельба Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Технологии Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.

Здоровье Волгоградцы обследовались у онкологов в ходе «Здорового марафона» В рамках проекта все желающие, достигшие 18 лет, смогут бесплатно и без направления обследовать голову и шею на онкологические заболевания.

Происшествия В Судане в районе Хартумского университета прогремела стрельба В районе Хартумского университета в столице Судана неизвестные устроили стрельбу. Район инцидента оцеплен полицией.

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Происшествия В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».

Здоровье Сотрудники аптек редко сообщают о нежелательных реакциях на лекарства Ежегодно в Росздравнадзор поступает порядка 25 тыс. сообщений о нежелательных реакциях, из них около 60 рекомендаций Минздрава по изменению инструкций, несколько приостановлений обращения ЛП и порядка пятисот писем для специалистов здравоохранения о готовящихся изменениях в инструкции или о дополнительных мерах предосторожности в рамках существующей инструкции.

Происшествия WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.

Происшествия Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.

Экономика Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Происшествия Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.

Происшествия В Тюмени отменен режим контртеррористической операции Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.

Происшествия В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.

Политика Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.