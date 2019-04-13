Футбол

Балтика — Зенит-2 0:2Новый Калининград.Ru 11:48

Балтика — Зенит-2
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
11′
Андрей Мостовой
39′
Михаил Маркин
Максим Тишкин
58′
Потерпев поражение, «Балтика» с 35 очками остается на 16 месте турнирной таблицы в «зоне вылета». «Зенит-2» c 19 набранными очками остается худшей командой лиги. Следующий матч калининградцы проведут 18 апреля дома против новосибирской «Сибири».
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