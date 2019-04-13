Футбол

Балтика — Зенит-2 0:2Матч ТВ вчера в 11:53

Балтика — Зенит-2
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
11′
Андрей Мостовой
39′
Михаил Маркин
Максим Тишкин
58′
«Балтика» на своем поле проиграла «Зениту-2» в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2. Отметим, что «Балтика» с середины второго тайма играла в меньшинстве после удаления Максима Тишкина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Атака с первых минут и игра в меньшинстве: как «Балтика» уступила в домашнем матче «Зениту-2»

Клопсвчера в 17:42

«Зенит-2» на вылет не собирается - есть победа в Калининграде!

Спорт уик-эндвчера в 20:41

Олимп-ФНЛ. «Балтика» проиграла «Зениту-2», «СКА Хабаровск» победил «Спартак-2»

Sports.ruвчера в 02:40

«Зенит-2» обыграл «Балтику», «Армавир» потерпел поражение в матче с «Химками»

Чемпионатвчера в 11:55

«Балтика» уступила худшей команде ФНЛ

Матч ТВвчера в 11:53

«Зенит-2» обыграл «Балтику», но остался последним в таблице

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

«Балтику» на игру с «Зенитом-2» выведут школьники из Багратионовска

НИА-Калининград12 апреля в 00:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке

Обновлено в 01:18
Технологии

Исторический парк приглашает ростовчан в воскресенье совершить увлекательные экскурсии

14 апреля в историческом парке «Россия – моя история» стартуют сразу три тематические экскурсии.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Единоборства

Боец из ЛНР Крылов одержал первую победу после возвращения в UFC

Обновлено вчера в 22:32
Хоккей

Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний россиянин подписал с "Блю Джэкетс" двухлетний контракт.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Космос

Израиль запустит на Луну новый космический аппарат

После крушения на лунной поверхности космического аппарата "Берешит" глава компании SpaceIL Моррис Кан объявил о запуске нового корабля.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Что звезды готовят на выходных знакам зодиака

У ОВНОВ новые дела могут идти туго, поэтому лучше пока довести до ума старые. Звезды благоприятствуют разрешению затянувшихся конфликтов.
Обновлено 12 апреля в 10:00
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Тулузе продолжаются столкновения между манифестантами и полицией

Обновлено вчера в 11:53
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России

Московский Спартак одержал победу над Ростовом в гостевом матче 23-го тура молодежного первенства России.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК

По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
Происшествия

У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

Обновлено вчера в 18:17
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Дераа

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Мутбин и Басыр провинции Дераа, сообщил журналистам представитель центра Александр Макаренко.
Обновлено вчера в 23:04
Единоборства

Борец Власов стал четырехкратным чемпионом Европы

Напомним, что Роман Власов является двукратным олимпийским чемпионом.
Обновлено вчера в 13:18
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» с подач Овечкина и Кузнецова

Обновлено вчера в 21:21
Культура

Эксперты усомнились в подлинности самой дорогой картины в мире

Обновлено в 00:15
Происшествия

Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

Администрация китайского города Санья присвоила россиянину Юрию Пасканному звание "лучший турист" за спасение тонущего жителя Поднебесной.
Обновлено вчера в 00:19
Экономика

Решение о подорожании интернета в Таджикистане вступило в силу

В Таджикистане вступило в силу распоряжение Антимонопольной службы о повышении тарифов на мобильный интернет и телефонные разговоры по NGN (мультисервисные телекоммуникационные сети Next Generation Network).
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Армия и оружие

МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море

Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Фарм-клуб команды «Зенит» Санкт-Петербург, выступающего в Российской Премьер-Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное