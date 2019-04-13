Футбол
Балтика — Зенит-2 0:2Матч ТВ вчера в 11:53
|11′
Андрей Мостовой
|39′
Михаил Маркин
Максим Тишкин
|58′
«Балтика» на своем поле проиграла «Зениту-2» в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2. Отметим, что «Балтика» с середины второго тайма играла в меньшинстве после удаления Максима Тишкина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Олимп-ФНЛ. «Балтика» проиграла «Зениту-2», «СКА Хабаровск» победил «Спартак-2»
Sports.ruвчера в 02:40
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Москве потушили пожар на Коптевском рынке
Обновлено в 01:18
Технологии
Исторический парк приглашает ростовчан в воскресенье совершить увлекательные экскурсии
14 апреля в историческом парке «Россия – моя история» стартуют сразу три тематические экскурсии.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Единоборства
Боец из ЛНР Крылов одержал первую победу после возвращения в UFC
Обновлено вчера в 22:32
Хоккей
Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»
Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний россиянин подписал с "Блю Джэкетс" двухлетний контракт.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени
Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Космос
Израиль запустит на Луну новый космический аппарат
После крушения на лунной поверхности космического аппарата "Берешит" глава компании SpaceIL Моррис Кан объявил о запуске нового корабля.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Что звезды готовят на выходных знакам зодиака
У ОВНОВ новые дела могут идти туго, поэтому лучше пока довести до ума старые. Звезды благоприятствуют разрешению затянувшихся конфликтов.
Обновлено 12 апреля в 10:00
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В Тулузе продолжаются столкновения между манифестантами и полицией
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России
Московский Спартак одержал победу над Ростовом в гостевом матче 23-го тура молодежного первенства России.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Дераа
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Мутбин и Басыр провинции Дераа, сообщил журналистам представитель центра Александр Макаренко.
Обновлено вчера в 23:04
Единоборства
Борец Власов стал четырехкратным чемпионом Европы
Напомним, что Роман Власов является двукратным олимпийским чемпионом.
Обновлено вчера в 13:18
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» с подач Овечкина и Кузнецова
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае
Администрация китайского города Санья присвоила россиянину Юрию Пасканному звание "лучший турист" за спасение тонущего жителя Поднебесной.
Обновлено вчера в 00:19
Экономика
Решение о подорожании интернета в Таджикистане вступило в силу
В Таджикистане вступило в силу распоряжение Антимонопольной службы о повышении тарифов на мобильный интернет и телефонные разговоры по NGN (мультисервисные телекоммуникационные сети Next Generation Network).
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Армия и оружие
МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море
Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33