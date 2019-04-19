Футбол
Балтика — Сибирь 1:1Матч ТВ вчера в 14:52
Станислав Причиненко
|5′
Дмитрий Захаров
|18′
|30′
Евгений Чеботару
Евгений Помазан
|30′
Станислав Причиненко
Владислав Дрогунов
|40′
|46′
Вячеслав Ларенц
Артем Коржунов
Муталип Алибеков
Максим Плопа
|46′
|58′
Антон Полюткин
|61′
Виталий Галыш
|64′
Виктор Свежов
Владимир Азаров
|72′
Виталий Галыш
Максим Житнев
Александр Саплинов
Игорь Портнягин
|74′
Никита Глушков
|76′
Владимир Дядюн
Илья Кузьмичев
|79′
|82′
Алексей Гладышев
Антон Кушнирук
Игорь Портнягин
|89′
По итогам встречи калининградцы идут на шестнадцатом месте, у них 36 очков, а новосибирцы находятся на восемнадцатой строчке, у них 27 очков. В следующем туре 24 апреля «Балтика» отправится в гости к «Нижнему Новгороду», а «Сибирь» в тот же день примет «Томь».
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