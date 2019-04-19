Футбол

Балтика — Сибирь 1:1Матч ТВ вчера в 14:52

Балтика — Сибирь
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Станислав Причиненко
5′
Дмитрий Захаров
18′
30′
Евгений Чеботару
Евгений Помазан
30′
Станислав Причиненко
Vladislav Drogunov
40′
46′
Вячеслав Ларенц
Артем Коржунов
Муталип Алибеков
Максим Плопа
46′
58′
Антон Полюткин
61′
Виталий Галыш
64′
Виктор Свежов
Владимир Азаров
72′
Виталий Галыш
Максим Житнев
Александр Саплинов
Игорь Портнягин
74′
Никита Глушков
76′
Владимир Дядюн
Илья Кузьмичев
79′
82′
Алексей Гладышев
Антон Кушнирук
Игорь Портнягин
89′
По итогам встречи калининградцы идут на шестнадцатом месте, у них 36 очков, а новосибирцы находятся на восемнадцатой строчке, у них 27 очков. В следующем туре 24 апреля «Балтика» отправится в гости к «Нижнему Новгороду», а «Сибирь» в тот же день примет «Томь».
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