Футбол

Балтика — Сибирь 1:1Советский спорт 14:52

Балтика — Сибирь
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Дмитрий Захаров
18′
30′
Евгений Чеботару
Сибирь, имея в активе 18 баллов, занимает 18-ю строчку. В следующем туре Балтика в гостях сыграет против Нижнего Новгорода, а Сибирь на своем поле примет Томь.
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