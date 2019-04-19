Футбол
Балтика — Сибирь 1:1Советский спорт 14:52
Дмитрий Захаров
|18′
|30′
Евгений Чеботару
Сибирь, имея в активе 18 баллов, занимает 18-ю строчку. В следующем туре Балтика в гостях сыграет против Нижнего Новгорода, а Сибирь на своем поле примет Томь.
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