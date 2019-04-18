Футбол
Балтика — Сибирь 1:1Sportbox.RU 14:52
Дмитрий Захаров
|18′
|30′
Евгений Чеботару
По итогам встречи калининградцы идут на шестнадцатом месте, у них 36 очков, а новосибирцы находятся на восемнадцатой строчке, у них 27 очков. В следующем туре 24 апреля «Балтика» отправится в гости к «Нижнему Новгороду», а «Сибирь» в тот же день примет «Томь».
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