Футбол

Балтика — Сибирь 1:1Sportbox.RU 14:52

Балтика — Сибирь
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Дмитрий Захаров
18′
30′
Евгений Чеботару
По итогам встречи калининградцы идут на шестнадцатом месте, у них 36 очков, а новосибирцы находятся на восемнадцатой строчке, у них 27 очков. В следующем туре 24 апреля «Балтика» отправится в гости к «Нижнему Новгороду», а «Сибирь» в тот же день примет «Томь».
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