Экономика
Балтийский завод построит ещё два атомных ледоколаДиалог 14:09
В пятницу, 23 августа, в Мурманске ФГУП «Атомфлот» заключило контракт с петербургским Балтийским заводом на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Напомним, что уже три таких судна (головное и два стандартных серийных) строятся на этом же предприятии.
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Балтзавод и «Атомфлот» подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов за 100 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург05:06
Балтийский завод и «Росатом» подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов
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