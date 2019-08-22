Экономика
Балтийский завод построит еще два ледоколаКоммерсантъ 06:12
Первый ледокол должен быть сдан не позднее 20 декабря 2024 года, второй — не позднее 20 декабря 2026 года. Госкорпорация «Росатом» и Балтзавод подписали долгожданный контракт на строительство еще двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт.
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Балтзавод и «Атомфлот» подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов за 100 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург05:06
Балтийский завод и «Росатом» подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов
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