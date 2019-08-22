Первый ледокол должен быть сдан не позднее 20 декабря 2024 года, второй — не позднее 20 декабря 2026 года. Госкорпорация «Росатом» и Балтзавод подписали долгожданный контракт на строительство еще двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт.

Балтийский завод построит еще два ледокола

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