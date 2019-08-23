Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Церемония состоялась 23 августа в Мурманске, сообщает РИА Новости.

Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома

Политика Чехия сожалеет об осквернении памятника маршалу Коневу МИД Чехии осудил осквернение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Здоровье Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.

Политика Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.

Политика Зеленскому предложили план признания Крыма российским Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Музыка Показательный оркестр МЧС участвует в фестивале «Спасская башня» В этом году Показательный оркестр МЧС России выступает в прологе и эпилоге фестиваля в составе сборного оркестра.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Авто Раскрыт интерьер электромобиля Porsche Taycan В преддверии дебюта в начале сентября Porsche опубликовала снимки салона нового Taycan, демонстрируя полностью цифровую кабину, которая демонстрирует язык дизайна интерьера компании в 21 веке.

Политика Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.

Происшествия В Калифорнии 27 человек пострадали из-за схода трамвая с рельсов По меньшей мере 27 человек пострадали в четверг, 22 августа, в результате схода с рельсов скоростного трамвая в Калифорнии.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Общество В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

Наука Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Происшествия В Ставропольском крае горит лес Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Политика МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.