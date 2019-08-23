Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Церемония состоялась 23 августа в Мурманске, сообщает РИА Новости.

Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома

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