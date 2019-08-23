Экономика

Балтийский завод построит для Росатома еще два атомных ледоколаАБН 04:24

Госкорпорация «Росатом» и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220. Ранее завод выиграл конкурс структурного подразделения Росатома — «Атомфлота» — на строительство третьего и четвертого судов проекта 22220, не считая головного.
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Балтийский завод и «Росатом» подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов

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РИА Новости08:05

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Балтзавод и Росатом подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов

Известиявчера в 08:49

«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола

RT на русском09:06
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
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