Госкорпорация «Росатом» и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220. Ранее завод выиграл конкурс структурного подразделения Росатома — «Атомфлота» — на строительство третьего и четвертого судов проекта 22220, не считая головного.

Балтийский завод построит для Росатома еще два атомных ледокола

Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Транспорт Министр транспорта РФ проинспектирует строительство Крымского моста Министр транспорта РФ Евгений Дитрих находится с визитом в Крыму для того, чтобы познакомиться с местной железнодорожной инфраструктурой и оценить ход строительства Крымского моста.

Общество В ВШЭ прокомментировали письмо сотрудников о политическом нейтралитете В письме сотрудники ВШЭ выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями и заявили, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми корпоративными ценностями.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Футбол «Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Футбол «Бавария» продала Саншеша в «Лилль» Португальский полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш стал футболистом французского «Лилля».

Политика Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Экономика Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании.

Экономика В ФРГ ожидают рецессию в экономике Отмечается, что в мировом рейтинге экономика Германии находится на четвертой строчке Власти Германии ожидают, что ВВП страны продолжит снижаться в третьем квартале, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства канцлера ФРГ.

Политика Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу подписал указ, позволяющий направить вооруженные силы страны на борьбу с лесными пожарами в Амазонии.

Политика Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.

Политика Белоруссия завершает подготовку к вступлению в ВТО Ранее премьер-министр страны Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.

Здоровье Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

Авто Nissan опубликовал тизерное видео с новым Nissan Juke Основной для второго поколения Nissan Juke стала платформа CMF-B, используемая в моделях Renault Clio и Captur.

Политика США намерены снова открыть консульство в Гренландии Государственный департамент США заявил о планах снова открыть консульство страны в Гренландии в связи с возросшим экономическим и стратегическим интересом к Дании.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Хоккей Алексей Кудашов: «Готовим молодых ребят на сезон для глубины состава» Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:1) во втором матче на турнире имени Николая Пучкова.

Политика В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.