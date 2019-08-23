Экономика
Балтийский завод построит для Росатома еще два атомных ледоколаАБН 04:24
Госкорпорация «Росатом» и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220. Ранее завод выиграл конкурс структурного подразделения Росатома — «Атомфлота» — на строительство третьего и четвертого судов проекта 22220, не считая головного.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Балтийский завод и «Росатом» подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов
Народные новостивчера в 08:34
Балтзавод и «Атомфлот» подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов за 100 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург05:06
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Космос
Китайцы собрали пилотируемый космический корабль нового поколения
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено в 16:47
Транспорт
Министр транспорта РФ проинспектирует строительство Крымского моста
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих находится с визитом в Крыму для того, чтобы познакомиться с местной железнодорожной инфраструктурой и оценить ход строительства Крымского моста.
Обновлено в 02:13
Общество
В ВШЭ прокомментировали письмо сотрудников о политическом нейтралитете
В письме сотрудники ВШЭ выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями и заявили, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми корпоративными ценностями.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Обновлено в 19:19
Футбол
«Бавария» продала Саншеша в «Лилль»
Португальский полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш стал футболистом французского «Лилля».
Обновлено в 16:44
Политика
Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
Обновлено в 11:53
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Экономика
Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка
За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании.
Обновлено в 17:06
Экономика
В ФРГ ожидают рецессию в экономике
Отмечается, что в мировом рейтинге экономика Германии находится на четвертой строчке Власти Германии ожидают, что ВВП страны продолжит снижаться в третьем квартале, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства канцлера ФРГ.
Обновлено в 15:09
Политика
Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу подписал указ, позволяющий направить вооруженные силы страны на борьбу с лесными пожарами в Амазонии.
Обновлено в 18:13
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Политика
Белоруссия завершает подготовку к вступлению в ВТО
Ранее премьер-министр страны Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.
Обновлено в 16:19
Футбол
«Рома» и «Лацио» претендуют на форварда сборной Украины
Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего нападающего заинтересованы «Рома» и «Лацио».
Обновлено в 17:11
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Футбол
Шюррле поздравил Торреса с завершением карьеры
Обновлено в 17:50
Авто
Nissan опубликовал тизерное видео с новым Nissan Juke
Основной для второго поколения Nissan Juke стала платформа CMF-B, используемая в моделях Renault Clio и Captur.
Обновлено в 13:00
Футбол
Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в команде.
Обновлено в 13:57
Политика
США намерены снова открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о планах снова открыть консульство страны в Гренландии в связи с возросшим экономическим и стратегическим интересом к Дании.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по данным Forbes
Обновлено вчера в 03:23
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Хоккей
Алексей Кудашов: «Готовим молодых ребят на сезон для глубины состава»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:1) во втором матче на турнире имени Николая Пучкова.
Обновлено в 15:32
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.
Обновлено в 12:45
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом официально получил рейтинг «R»
Создатели «Джокера» с Хоакином Фениксом уже давно сообщали о том, что их картина предназначена для взрослой аудитории, но теперь у этого появилось официальное подтверждение: фильму присвоили рейтинг R - соответствующую маркировку заметили на его сайте.
Обновлено в 07:29