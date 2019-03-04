Армия и оружие
Балтфлот усилили новым полковым комплексом С-400 «Триумф»iReactor 07:44
Для усиления обороны был направлен полк новейшей системы «Триумф». Стоит отметить, что противовоздушная оборона региона была усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия. Сообщается, что вооружение поступило в Балтийский флот благодаря государственному оборонному заказу.
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