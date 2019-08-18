Футбол
«Брешия» объявила о переходе БалотеллиЧемпионат 14:24
Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2022 года.
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Ученые нашли микроб, который может объяснить происхождение жизни
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Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
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Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
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Политика
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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы хочет купить у Дании крупнейший остров в мире — Гренландию.
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Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе
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