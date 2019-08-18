Спорт день за днем

Экономика В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.

Транспорт В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России В марте в СМИ появилась информация о том, что в России могут открыть 12 центров обучения управлению беспилотным транспортом.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Общество Названы регионы с самым доступным бензином для населения В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Экономика В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.

Общество Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу Ливень затопил улицы в центре Сочи. Как ожидается, дожди продлятся еще несколько дней.

Финансы ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту Казанский ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту категории Visa Classic.Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты составляет 350 рублей, 6 долларов или 5 евро.

Политика СМИ назвали главных стран-должников России Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.

Экономика Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.

Политика Трамп заявил о нежелании разрешать Huawei работать в США Свое нежелание разрешать деятельность китайской корпорации Huawei на территории Соединенных Штатов выразил американский президент Дональд Трамп 18 августа в ходе беседы с журналистами.

Политика КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.

Политика Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2» Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».