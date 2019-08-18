Футбол

Балотелли стал игроком «Брешии»Матч ТВ 14:05

Итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с «Брешией». Стороны подписали многолетний контракт. Официальное представление 29-летнего Балотелли состоится 19 августа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Брешиа» – восьмой клуб в карьере Балотелли

Советский спорт14:19

Балотелли стал футболистом «Брешии»

Sport24.ru14:13

«Брешия» объявила о переходе Балотелли

Чемпионат14:24

Балотелли стал игроком «Брешии»

Sports.ru14:36

Балотелли стал игроком «Брешии»

Sportbox.RU14:05

Балотелли стал игроком «Брешии»

Матч ТВ14:05

«Брешиа» подписала контракт с Балотелли

Спорт-Экспресс14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Экономика

В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства

В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами

Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Происшествия

В ДТП под Самарой погибли три человека

Обновлено в 16:15
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено в 12:39
Политика

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено в 20:50
Транспорт

В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России

В марте в СМИ появилась информация о том, что в России могут открыть 12 центров обучения управлению беспилотным транспортом.
Обновлено в 20:39
Футбол

Волейболист Спиридонов обозвал фигуристку Туктамышеву «чучелом»

Обновлено в 13:26
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено в 17:30
Политика

Освобожденный иранский танкер покинул Гибралтар

Обновлено в 20:37
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Общество

Названы регионы с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Экономика

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Общество

Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу

Ливень затопил улицы в центре Сочи. Как ожидается, дожди продлятся еще несколько дней.
Обновлено вчера в 05:59
Финансы

ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту

Казанский ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту категории Visa Classic.Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты составляет 350 рублей, 6 долларов или 5 евро.
Обновлено в 05:34
Политика

СМИ назвали главных стран-должников России

Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Экономика

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.
Обновлено в 15:10
Общество

В районе Хабаровска замедлился подъем уровня воды в Амуре

Подъём уровня воды в Амуре в районе Хабаровска замедлился.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Трамп заявил о нежелании разрешать Huawei работать в США

Свое нежелание разрешать деятельность китайской корпорации Huawei на территории Соединенных Штатов выразил американский президент Дональд Трамп 18 августа в ходе беседы с журналистами.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено в 18:30
Армия и оружие

В тени ГКЧП: почему забыт подвиг российских подводников

Обновлено в 20:50
Политика

КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов

Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
Теннис

Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено в 18:19
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное