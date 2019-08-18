Футбол

Балотелли стал игроком «Брешии»Sportbox.RU 14:05

Стороны подписали многолетний контракт. Официальное представление 29-летнего Балотелли состоится 19 августа. Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что футболист будет получать 1,5 миллиона евро с возможными бонусами.
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Балотелли стал футболистом «Брешии»

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Балотелли стал игроком «Брешии»

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La Gazzetta dello Sport: Балотелли подписал с «Брешиа» однолетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона

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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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