Футбол
Балотелли согласился играть за «Брешию»Спорт день за днем вчера в 13:04
Нападающий Марио Балотелли нашел себе новый клуб. Экс форвард «Марселя» подпишет контракт с «Брешией». Вернувшаяся в серию А команда заключит с 29-летним форвардом трехлетнее соглашение, сообщает Sky Sport Italia.
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«Фламенго» предлагает Балотелли подписной бонус в 10 млн евро и оклад 3,6 млн в год
Sports.ruвчера в 23:56
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