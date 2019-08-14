Футбол

Балотелли согласился играть за «Брешию»Спорт день за днем вчера в 13:04

Нападающий Марио Балотелли нашел себе новый клуб. Экс форвард «Марселя» подпишет контракт с «Брешией». Вернувшаяся в серию А команда заключит с 29-летним форвардом трехлетнее соглашение, сообщает Sky Sport Italia.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Фламенго» предлагает Балотелли подписной бонус в 10 млн евро и оклад 3,6 млн в год

Sports.ruвчера в 23:56

Жулиу Сезар звонил Балотелли по поводу перехода в «Фламенго»

Спорт-Экспрессвчера в 22:27

Балотелли определился со своим следующим клубом

Чемпионатвчера в 08:49

Балотелли подпишет трехлетний контракт с «Брешией»

Советский спортвчера в 06:57

СМИ: Балотелли принял решение перейти в «Брешию»

Sportbox.RUвчера в 08:49

Балотелли и Райола провели переговоры с руководством «Фламенго»

Soccer.ruвчера в 16:25

У Балотелли появился новый вариант продолжения карьеры

Sport24.ruвчера в 00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Шоу-бизнес

В Торонто простились с Аллой Вербер

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

За ночь пропавшего в Омской области Колю Бархатова так и не нашли

Обновлено вчера в 23:34
Культура

РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»

В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 05:33
Авто

Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg

Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено вчера в 06:48
Экономика

Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest

В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено 13 августа в 14:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 02:50
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Транспорт

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам

В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырёхдневную рабочую неделю, но этот вопрос не входит в компетенцию администрации президента, сообщает 14 августа РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:27
Технологии

Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика

Гибель пчел не повлияет на стоимость меда в 2019 году, заявил эксперт

В России пока не завершился период сбора меда, поэтому говорить об урожае и ценах на продукт рано, читают эксперты.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31
Наука

Японский гериатр назвал продлевающий молодость продукт

В рамках состоявшегося в Москве Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии профессор из Японии рассказал об удивительных результатах нового масштабного исследования, участники которого смогли значительно улучшить память, принимая куркумин — соединение, которым богата пряность куркума.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты

Как сообщили информационному порталу «Е1» в пресс-службе Кольцово, в Екатеринбурге не смогли приземлиться рейсы из Пекина, Нижневартовска и Сочи.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено вчера в 11:40
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Космос

Тульские пряники отправят в космос

Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное