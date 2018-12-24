Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна». В проекте также приняли участие Самуэль Это’о, Патрик Виейра и другие звезды футбола.

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

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