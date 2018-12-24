Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна». В проекте также приняли участие Самуэль Это’о, Патрик Виейра и другие звезды футбола.

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Футбол Футбол «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи» Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Футбол Футбол Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ» Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в способности команды в нынешнем сезоне реально бороться за победу в АПЛ.

Футбол Футбол Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками СИЗО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе команды заключённых проведут матч с охранниками следственного изолятора, в котором они находятся под арестом.

Футбол Футбол Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ» Новым главным тренером «Торпедо-БелАЗ» станет Вадим Скрипченко.

Футбол Футбол Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.

Футбол Футбол «Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга» Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.

Футбол Футбол Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“» Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Футбол Футбол Дзюба попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Футбол Футбол Вратарь «Ювентуса» рассказал об изменениях в клубе с приходом Роналду Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча с "Ромой" в рамках 17-го тура Серии А рассказал об изменениях в команде с приходом нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.

Футбол Футбол Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.

Футбол Футбол Натурализированный Боломбой постепенно учит русский язык Форвард рассказал о стремлении натурализированного игрока выучить русский язык.