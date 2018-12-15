Футбол
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде. В Сеть попал кусок документального фильма от Canal + о главном тренере французской команды Патрике Виейра. Однако ролик был в скором времени удален.
Soccer.ru08:10
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Футбол
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