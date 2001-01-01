Футбол

Балотелли получил дисквалификацию на четыре матчаREGNUM 03:39

Нападающий французского «Марселя» Марио Балотелли дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги (LFP).
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Балотелли отстранен на четыре матча чемпионата Франции (видео)

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Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

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Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

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Балотелли дисквалифицирован на 4 матча

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Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

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Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

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Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию

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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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