Футбол
Балотелли получил дисквалификацию на четыре матчаREGNUM 03:39
Нападающий французского «Марселя» Марио Балотелли дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги (LFP).
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В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
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По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
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Общество
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Обновлено в 05:29
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На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
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Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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Обновлено в 00:00
Футбол
Курский «Авангард» получил лицензию РФС
Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:50
Авто
Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
Наука
В эфиопском вулкане обнаружены микробы, способные выжить даже на Марсе
В окрестностях вулкана Даллол и впадины Данакиль в Северной Эфиопии ученые обнаружили бактерии, способные выжить даже на поверхности Марса.
Обновлено в 02:50
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Сафонов вошел в символическую сборную Лиги Европы
В состав лучших футболистов до 21 года вошел голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.
Обновлено в 01:32
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
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Снижение доходов привело россиян к разочарованию
Глава исследовательского центра объяснил такие показатели «эффектом черных очков»: как заявил Валерий Федоров телеканалу «Дождь», острая фаза кризиса в России закончилась, но жить лучше не стало — реальные доходы не увеличиваются, надежда на рост благосостояния не оправдалась, и это негативно влияет на мнение людей.
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МВД составило новый список потенциально опасных пород собак
Изначально в список потенциально опасных пород собак, которых запрещено выгуливать без намордника и поводка, входили 69 пород.
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Обновлено вчера в 13:38
Наука
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Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
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Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
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Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
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Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
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Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
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