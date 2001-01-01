Балотелли получил дисквалификацию на четыре матчаREGNUM 03:39

Нападающий французского «Марселя» Марио Балотелли дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги (LFP).

Балотелли получил дисквалификацию на четыре матча

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