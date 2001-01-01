Футбол
Балотелли получил дисквалификацию на четыре матчаREGNUM 03:39
Нападающий французского «Марселя» Марио Балотелли дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги (LFP).
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Футбол
Агент Роналду займется будущим Дзюбы
Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:01
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар на учениях в Курганской области.
Обновлено в 04:57
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Религия
Икону «Вознесение Господне» представят в Приморской картинной галерее
Икона "Вознесение Господне" будет представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад (0+) Приморской картинной галереи (ул. Алеутская, 12) в рамках постоянной экспозиции "Русское искусство XVI – начала XX веков" (0+).
Обновлено 28 мая в 22:53
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено в 07:02
Общество
Законопроект о покупке машины на маткапитал внесли в Госдуму
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Токио: Система ПРО Японии не угрожает России
Системы противоракетной обороны Японии, включая американские комплексы Aegis Ashore, представляют собой чисто оборонительную систему.
Обновлено в 06:58
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
По данным РБК, жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
Обновлено 28 мая в 07:49
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Ради НАТО Украина упразднит прапорщиков
На Украине Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы", предусматривающий изменение системы званий в ВС страны.
Обновлено в 07:06
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе
Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Политика
Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине
Начальник управления украинской военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака назвал основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 06:56
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времён
Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая
Обновлено в 06:25
Единоборства
Сочи может принять турнир UFC 3 августа
В Сочи может состояться турнир UFC.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Жена Николаса Кейджа не дает актеру развод
Своего согласия на расторжение брака Койке не дает. Она требует от Николаса отступные. О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом
На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов
Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»
Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56