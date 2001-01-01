Футбол
Балотелли получил дисквалификацию на четыре матчаREGNUM 03:39
Нападающий французского «Марселя» Марио Балотелли дисквалифицирован на четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги (LFP).
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Космос
Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах
Обновлено в 03:07
Общество
Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей
В ведомстве выразили соболезнования в связи со смертью 11-классницы из Чебоксар, которая умерла во время ЕГЭ по математике, и призвали родителей быть осторожными.
Обновлено вчера в 21:50
Здоровье
Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко
Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Общество
Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае
На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Новосибирской области в ДТП погибли два человека
В полиции констатировали, что в результате аварии водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, и еще три человека (женщина и двое мужчин) госпитализированы с различными травмами.
Обновлено в 00:27
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Космос
NASA показало место посадки уникального «Марсохода-2020»
Изображение было получено прибором Mars Reconnaissance Orbiter, который регулярно делает снимки потенциальных мест посадки для будущих космических кораблей.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников
В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Здоровье
На Южном Урале будет внедрена программа «Бережливая поликлиника»
Внедрение модели Бережливой поликлиники позволит существенно сократить очереди в медучреждениях области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Авто
В Сети опубликованы рендеры нового поколения Skoda Octavia
Независимые дизайнеры представили рендерные изображения следующего поколения Skoda Octavia, созданные на основе опубликованных накануне шпионских снимков.
Обновлено в 03:14
Политика
Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Нанесение ракетного удара многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России на учениях в Курганской области попало на видео.
Обновлено в 03:41
Религия
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Спорт
Елизавета Туктамышева показала свой новый образ с японских гастролей
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева отправилась на гастроли в Японию, где примерила на себя новый образ.
Обновлено в 03:46
Общество
МВД составило новый список потенциально опасных пород собак
Изначально в список потенциально опасных пород собак, которых запрещено выгуливать без намордника и поводка, входили 69 пород.
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России
ИА «Ореанда-Новости» Шпагат бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой внесён в Книгу рекордов России.
Обновлено в 03:38