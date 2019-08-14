Футбол

Балотелли подпишет трехлетний контракт с «Брешией»Советский спорт 06:57

По информации Sky Sport, 29 летний нападающий пообещал владельцу Брешии Массимо Челлино, что подпишет трехлетний контракт с итальянской командой. Ранее сообщалось, что Балотелли готов был подписать соглашение на два года с бразильским Фламенго.
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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