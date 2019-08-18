Футбол
Балотелли подписал контракт с «Брешией»Bookmaker-ratings.ru 17 августа в 10:08
Итальянский нападающий Марио Балотелли заключил годичный контракт с «Брешией». По итогам сезона-2018/19 клуб вернулся в Серию А. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Балотелли в новой команде будет получать 1,5 миллиона евро, включая бонусы.
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La Gazzetta dello Sport: Балотелли подписал с «Брешиа» однолетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона
Бомбардир.ру17 августа в 09:17
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Армия и оружие
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Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой
Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
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Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов рассказал о планах, связанным с руководством Дягилевским фестивалем в 2020 году.
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Памятник растаявшему леднику откроют в Исландии
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Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
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Обновлено в 03:03
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Обновлено вчера в 18:22
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:57
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
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Недалеко от дома, в котором нашли тела пяти человек, возле вышки сотовой связи было обнаружено тело 16-летнего подростка, являющегося родственником погибшим.
Обновлено вчера в 07:27
Кино
Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры «по-голливудски»
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Обновлено в 03:34
Политика
В Госдуме оценили слова Порошенко о единстве Украины
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россию пугают единство и решительность Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мен»
Кевин Смит снимет для потокового сервиса Netflix аниме-сериал, в основу которого ляжет шоу «Хи-Мен и властелины вселенной».
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Общество
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В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
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Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Футбол
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Фотографию с медосмотра опубликовало в «инстаграме» издание Prosportstory. Круговой является выпускником академии «Зенита».
Обновлено в 04:01
Экономика
Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие увеличилась на 43%
Чистая прибыль группы компаний (ГК) «Русагро» -- одного из крупнейших российских агрохолдингов -- в первом полугодии 2019 года составила 3,366 млрд руб, что на 43% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете ГК (.pdf).
Обновлено в 04:42
Авто
«Глазастый» Mercedes-Benz в современном представлении дизайнеров
Примечательно, что в создании дизайна авто участвовал Стив Маттин (сейчас шеф-дизайнер Lada), именно он стал инициатором округлых фар.
Обновлено в 02:14
Путешествия
Армения стала самым популярным заграничным направлением среди россиян
Россияне для поездок за границу чаще всего выбирают Армению — второе лето подряд эта страна возглавляет топ-3 самых популярных зарубежных направлений.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания
Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.
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