Футбол
Балотелли подписал контракт с «Брешией»Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:08
Итальянский нападающий Марио Балотелли заключил годичный контракт с «Брешией». По итогам сезона-2018/19 клуб вернулся в Серию А. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Балотелли в новой команде будет получать 1,5 миллиона евро, включая бонусы.
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La Gazzetta dello Sport: Балотелли подписал с «Брешиа» однолетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона
Бомбардир.рувчера в 09:17
«Брешия» не объявляет о подписании Балотелли из-за суеверности владельца клуба
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