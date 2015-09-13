Футбол

Балотелли может заменить Боатенга в «Сассуоло»Soccer.ru вчера в 20:35

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может перебраться в "Сассуоло", утверждает источник. Итальянский клуб только что расстался с форвардом Кевином-Принсом Боатенгом, арендованным "Барселоной", и теперь ищет ему замену. Отмечается, что Балотелли не является первым вариантом для "Сассуоло".
Читать в источнике

Подробнее о событии

У Балотелли появился еще один вариант продолжения карьеры в Серии А

Sport24.ru00:18

«Сассуоло» включился в борьбу за Балотелли в связи с уходом Боатенга

Чемпионат02:17

У Балотелли появился вариант продолжения карьеры в Италии

Газета.Ru01:05

СМИ: «Сассуоло» намерен подписать Балотелли на место Боатенга

Матч ТВ02:46

СМИ: «Сассуоло» хочет подписать Балотелли вместо Боатенга

Спорт-Экспрессвчера в 21:14

Балотелли может заменить Боатенга в «Сассуоло»

Soccer.ruвчера в 20:35

«Сассуоло» рассматривает Балотелли как замену Боатенгу

Sports.ruвчера в 19:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак

Обновлено в 03:30
Экономика

«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму задолженности жителей Чечни

Пресс-служба "Газпром межрегионгаза" подтвердила радиостанции "Говорит Москва", что просроченная задолженность жителей Чечни за газ превышает 9 млрд руб. Аналогичные данные приводились в сообщении на сайте прокуратуры региона, но позднее сумма долга была удалена из текста.
Обновлено в 03:30
Происшествия

При пожаре на судах в Керченском проливе погибли десять человек

Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Пожар в здании Арбитражного суда в Петербурге ликвидирован

Пожар в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области ликвидирован, сообщила пресс-служба городского главка МЧС.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка

Обновлено в 00:26
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено вчера в 07:14
Общество

В Китае обнаружили самую глубокую в мире голубую дыру

В Китае обнаружена самая глубокая в мире голубая дыра, сообщает Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая, передает ТАСС.
Обновлено в 03:09
Политика

В Киеве признали «позорный провал» Украины

Превращение Украины в беднейшую страну Европы стало «позорным провалом» политики Киева.
Обновлено в 02:43
Политика

Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Технологии

Роскомнадзор возобновил блокировки мессенджера Telegram

Роскомнадзор в ходе блокировки популярного мессенджера Telegram включил в имеющийся список запрещенных современных сайтов свыше тысячи существующих IP-адресов.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Продажи недвижимости ГК «ПИК» в 2018 году выросли на 11%

Группа компаний "ПИК" в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличила продажи недвижимости на 11% - до 210,6 млрд рублей.
Обновлено в 03:17
Экономика

ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка»

"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Школу в Новой Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в школе № 2073 в Новой Москве.
Обновлено в 01:57
Общество

Образование уже не играет большой роли при поиске работы

Все меньше компаний обращают внимание на строчку "образование" в резюме соискателей.
Обновлено в 00:10
Авто

В Сети появились фото обновленного Volkswagen Golf

Обновлено вчера в 19:59
Общество

Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня

Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Минтруд назвал самые востребованные профессии

В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.
Обновлено в 01:11
Политика

ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России

Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Ozon.ru не стали блокировать за онлайн-торговлю лекарствами

Правоохранители не нашли оснований для блокирования работы российского интернет-магазина Ozon.ru, который с октября 2018 года начал дистанционно продавать лекарственные препараты.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Растет число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе

Жертвами пожара на танкерах «Маэстро» и «Кандий» в Черном море стали 10 человек, еще 14 членов экипажей были спасены.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика

Назван самый дорогой в мире бренд

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 02:40
Общество

Мария Бутина вышла на связь с родными

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Иркутске самолет до Пхукета прекратил взлет из-за сбоя в двигателе

На взлете произошел сбой в работе одного из двигателей самолета Boeing 777-200, после чего экипаж принял решение прекратить полет.
Обновлено в 01:42
Технологии

Сеть поразило загадочное существо, найденное на побережье Австралии

Оранжевое нечто желеобразной формы с щупальцами-волосками чем-то напоминает медузу. Однако фото вызвало жаркие дискуссии.
Обновлено в 01:28
Здоровье

В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья

Пациенту удалили большую часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и одновременно восстановили участок органа из ткани его предплечья.
Обновлено в 02:33
Общество

В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице

Обновлено вчера в 17:02
Политика

Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес На российском рынке продовольственного ритейла готовится одна из крупнейших сделок: сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединятся в одну компанию.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось

Обновлено в 02:09
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.
Обновлено в 01:02
ещё по теме
Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французской «Ниццы» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кевин-Принс Боатенг
Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, полузащитник клуба «Сассуоло». В 2010-2014 годах выступал за национальную сборную Ганы, участник чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Брат футболиста сборной Германии Жерома Боатенга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное