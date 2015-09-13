Футбол

Балотелли может заменить Боатенга в «Сассуоло»Soccer.ru вчера в 20:35

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может перебраться в "Сассуоло", утверждает источник. Итальянский клуб только что расстался с форвардом Кевином-Принсом Боатенгом, арендованным "Барселоной", и теперь ищет ему замену. Отмечается, что Балотелли не является первым вариантом для "Сассуоло".
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