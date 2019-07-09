Футбол
Балотелли может вернуться в АПЛЕвро-футбол.ру 03:05
Итальянский нападающий Марио Балотелли, находящийся в статусе свободного агента, имеет вариант продолжения карьеры в АПЛ. По данным Goal.com, подписать 28-летнего футболиста намерен лондонский "Вест Хэм".
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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