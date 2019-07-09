Итальянский нападающий Марио Балотелли, находящийся в статусе свободного агента, имеет вариант продолжения карьеры в АПЛ. По данным Goal.com, подписать 28-летнего футболиста намерен лондонский "Вест Хэм".

Балотелли может вернуться в АПЛ

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Технологии В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.

Политика Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.

Экономика Арбитраж признал банкротом экс-главу МФО «Домашние деньги» Бернштама Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама.

Общество Минсельхоз заявил о массовой гибели пчел в регионах Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в 14 регионах, включая Татарстан.

Политика Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера 12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

Кино Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж» Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.

Общество В бургерах из сетевых фастфудов нашли антибиотики Роскачество проверило бургеры в кафе быстрого питания и обнаружило следы антибиотиков.

Политика Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол «Краснодар» представил форму на новый сезон Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".

Политика NewsOne назвал запугиванием акцию протестующих у редакции в Киеве Международный редакционный совет украинского телеканала NewsOne заявил, что акция протеста у редакции в Киеве является давлением на журналистов и их запугиванием.

Политика Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Футбол Терри может возглавить «Ньюкасл» Терри пока не имеет опыта самостоятельной работы. После завершения карьеры футболиста в 2018 году он вошел в тренерский штаб "Астон Виллы".

Общество Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.

Экономика Рынок труда США развернул американские индексы вниз Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.

Политика С 8 июля авиасообщение между Россией и Грузией закрыто 8 июля вступил в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией.

Экономика Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Авто Hyundai анонсировал новую модель тизером Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.

Происшествия В Анапе реаниматолога заподозрили в смерти девочки от перитонита По данным следствия, в ночь на 15 мая 2018 года в приемное отделение детской горбольницы Анапы доставили восьмилетнюю девочку с диагнозом ОРЗ, гипертермический синдром, фебрильные судороги.

Происшествия В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Происшествия Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.

Футбол Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.

Армия и оружие Россия проводит испытания боевого робота Маркер Собраны и испытываются два экспериментальных образца, сообщил ТАСС глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.