Футбол
Балотелли может вернуться в АПЛЕвро-футбол.ру 03:05
Итальянский нападающий Марио Балотелли, находящийся в статусе свободного агента, имеет вариант продолжения карьеры в АПЛ. По данным Goal.com, подписать 28-летнего футболиста намерен лондонский "Вест Хэм".
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
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Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
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Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.
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