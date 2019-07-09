Футбол

Балотелли может вернуться в АПЛЕвро-футбол.ру 03:05

Итальянский нападающий Марио Балотелли, находящийся в статусе свободного агента, имеет вариант продолжения карьеры в АПЛ. По данным Goal.com, подписать 28-летнего футболиста намерен лондонский "Вест Хэм".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Вест Хэму» предложили подписать Балотелли

Советский спорт02:39

Балотелли может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

Спорт-Экспресс03:55

«Вест Хэму» предложили подписать Балотелли вместо бомбардира «Сельты»

Sport24.ruвчера в 22:56

«Вест Хэму» предложили подписать контракт с Балотелли

Чемпионат02:10

«Вест Хэму» предложили купить Балотелли

Газета.Ru00:51

Балотелли может оказаться в английском клубе

Матч ТВ00:29

Балотелли может оказаться в английском клубе

Sportbox.RU00:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Технологии

В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
Обновлено в 04:06
Политика

Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 04:03
Экономика

Арбитраж признал банкротом экс-главу МФО «Домашние деньги» Бернштама

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама.
Обновлено в 04:47
Общество

Минсельхоз заявил о массовой гибели пчел в регионах

Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в 14 регионах, включая Татарстан.
Обновлено в 04:16
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Кино

Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж»

Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
Обновлено в 04:19
Общество

В бургерах из сетевых фастфудов нашли антибиотики

Роскачество проверило бургеры в кафе быстрого питания и обнаружило следы антибиотиков.
Обновлено в 04:04
Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Политика

NewsOne назвал запугиванием акцию протестующих у редакции в Киеве

Международный редакционный совет украинского телеканала NewsOne заявил, что акция протеста у редакции в Киеве является давлением на журналистов и их запугиванием.
Обновлено в 04:27
Политика

Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР

Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Футбол

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Терри пока не имеет опыта самостоятельной работы. После завершения карьеры футболиста в 2018 году он вошел в тренерский штаб "Астон Виллы".
Обновлено в 03:47
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы вниз

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Обновлено в 02:05
Политика

С 8 июля авиасообщение между Россией и Грузией закрыто

8 июля вступил в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 02:39
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Интернет

Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете

Обновлено в 01:08
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Авто

Hyundai анонсировал новую модель тизером

Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Анапе реаниматолога заподозрили в смерти девочки от перитонита

По данным следствия, в ночь на 15 мая 2018 года в приемное отделение детской горбольницы Анапы доставили восьмилетнюю девочку с диагнозом ОРЗ, гипертермический синдром, фебрильные судороги.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое

Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Футбол

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Россия проводит испытания боевого робота Маркер

Собраны и испытываются два экспериментальных образца, сообщил ТАСС глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню

Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года и марсельского "Олимпика". Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное