Футбол
Балотелли может перейти в «Брешию»Чемпионат вчера в 21:23
Если «Фламенго» не сумеет закрыть сделку, то, скорее всего, «Брешия» получит отличный шанс заполучить итальянца. Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Последним клубом нападающего был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Общество
Отчислен за финансовую неуспеваемость
Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено в 18:29
Кино
Кейт Бланшетт заявила о планах завершить актерскую карьеру
Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», заявила о своем намерении завершить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:22
Происшествия
При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских
Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Наука
Ученые разработали Кубик Рубика для хранения данных
Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
Обновлено вчера в 11:12
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено в 21:17
Происшествия
СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Здоровье
В США диетологи признали, что холестерин в продуктах не опасен
В США диетологи решили не включать рекомендации избегать продуктов с высоким содержанием холестерина в Национальное руководство США по здоровому питанию (Dietary Guidelines for Americans).
Обновлено в 15:45
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Кино
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Врач рассказала о пользе частичного отказа от мяса
Диетолог Лидия Ионова заявила, что снижение количества потребляемого мяса может быть полезно для человека.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА
Обновлено в 17:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Интернет
Поисковик Google начал терять клики
Поисковик Google стал терять клики.
Обновлено в 16:52
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Экономика
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено в 20:32
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Космос
В прошлом Юпитер поглотил планету в 10 раз массивнее Земли, считают ученые
Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill Сегодня скалистые планеты и спутники Солнечной системы усыпаны шрамами от прошлых ударов, например, Луна покрыта многочисленными кратерами, а ее образование, кстати, также связано с катастрофическим столкновением примерно 4,5 миллиарда лет назад между Землей и массивным телом размером с Марс.
Обновлено в 13:00
Общество
Тайфун «Кроса» привел к эвакуации 570 тысяч жителей Японии
Не менее 570 тысячам жителей Японии было рекомендовано эвакуироваться в связи с приближающимся тайфуном "Кросса".
Обновлено в 22:29
Шоу-бизнес
Боярский назвал Бузову «пустым местом» после ее шутки на тему блокады
Российский актер Михаил Боярский прокомментировал видео, на котором певица Ольга Бузова шутит на тему блокады Ленинграда.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам
В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49