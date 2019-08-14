Футбол

Балотелли может перейти в «Брешию»Чемпионат вчера в 21:23

Если «Фламенго» не сумеет закрыть сделку, то, скорее всего, «Брешия» получит отличный шанс заполучить итальянца. Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Последним клубом нападающего был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения.
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