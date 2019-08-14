Футбол
Балотелли может стать игроком «Брешии»REGNUM 07:35
Отмечается, что итальянский клуб ведёт переговоры с Балотелли по поводу контракта. Ранее сообщалось, что в услугах итальянского форварда заинтересован бразильский клуб «Фламенго», который готов предложить ему контракт на 2,5 года. Напомним, Балотелли находится в статусе свободного агента.
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