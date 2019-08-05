Футбол

Балотелли может перейти во «Фламенго»Soccer.ru 07:06

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».
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Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго»

Матч ТВ08:12

Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго»

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Балотелли может перейти во «Фламенго»

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Балотелли может перейти в «Фламенго»

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