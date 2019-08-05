Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».

Балотелли может перейти во «Фламенго»

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