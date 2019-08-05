Футбол
Балотелли может перейти во «Фламенго»Soccer.ru 07:06
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Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Футбол
В «Ротор» перешел экс-защитник «Оренбурга» и «Анжи»
34-летний защитник Игорь Удалый пополнил ряды «Ротора». В 2005 году он дебютировал в профессиональном футболе в «Содовике».
Обновлено в 08:55
Политика
Рябков нарек США «могильщиками» ДРСМД
20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:11
Происшествия
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
Обновлено в 07:38
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой потерял работу
Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin
Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 07:28
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина
5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России
В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
Обновлено в 05:37
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Культура
Седьмой сезон станет последним для сериала «Сотня»
Обновлено в 05:09
Футбол
Вице-президент «Монако» заявил, что клуб не намерен продавать Головина
Вице-президент «Монако» Олег Петров считает, заявил, что клуб не планирует продажу российского полузащитника Александра Головина.
Обновлено в 07:27
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Общество
В Петербурге в этом году открылись 500 заведений формата street retail
За первое полугодие 2019 года в Петербурге открылись около 500 объектов в формате street retail.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16