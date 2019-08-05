Футбол
Балотелли может перейти во «Фламенго»Soccer.ru 07:06
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Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Обновлено в 14:53
Общество
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-коду
Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Названы причины лидирования Петербурга по числу психически больных
По мнению доктора медицинских наук, профессора психиатрии Михаила Виноградова, лидерами в списке стали Петербург и Москва по причине того, что в эти города едут больше всего людей со всей страны.
Обновлено в 14:16
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
81-летней маме Валерии провели серьезную операцию в Швейцарии
81-летняя мама российской эстрадной певицы Валерии Галина Николаевна Перфилова была в Швейцарии на операции, и медики заменили ей коленные суставы.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:47
Хоккей
Хоккеисты СКА потерпели второе поражение подряд на турнире в Сочи
Рижский хоккейный клуб "Динамо" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 6:5 на традиционном предсезонном турнире в Сочи.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Политика
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Футбол
Сане перейдет в «Баварию» за 110 миллионов евро
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро, информирует France Football.
Обновлено в 10:29
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Панарин нарядил деда в форму «Рейнджерс»
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин нарядил своего дедушку в клубную экипировку и попросил передать привет родным.
Обновлено в 13:57
Экономика
Минфин назвал четыре способа покупки страховки жилья от ЧС
Гражданам, которые заранее позаботились о покупке полиса, в случае стихии будет возмещаться ущерб, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в данном конкретном регионе - показатель утверждает Минстрой - и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам, уточнили в Минфине.
Обновлено в 08:10
Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Обновлено в 13:33
Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 13:56
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах
Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».
Обновлено в 14:42
Футбол
Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком команды в июле
Защитник Марио Фернандес признан болельщиками ЦСКА лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:39