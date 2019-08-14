Футбол

Балотелли может перейти в «Брешию»Чемпионат вчера в 21:23

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Нападающий Марио Балотелли не исключает возможности перехода в «Брешию», сообщает gianlucadimarzio.com. Балотелли ведёт переговоры с итальянским клубом, хотя официальных сообщений по этому поводу не было. Многое станет известно сегодня, 14 августа.
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