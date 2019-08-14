Футбол
Балотелли может перейти в «Брешию»Чемпионат вчера в 21:23
Если «Фламенго» не сумеет закрыть сделку, то, скорее всего, «Брешия» получит отличный шанс заполучить итальянца. Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Последним клубом нападающего был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения.
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Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
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Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
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Обновлено в 12:59
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